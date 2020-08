Frankfurt am Main

Prozess gegen Judotrainer wegen sexuellen Missbrauchs

31.08.2020, 01:47 Uhr | dpa

Ein Judotrainer muss sich von heute an wegen des sexuellen Missbrauchs von Mädchen in Frankfurt vor Gericht verantworten. Dem Mann wird vor dem Landgericht vorgeworfen, zwischen den Jahren 1997 und 2019 bei seiner Arbeit in Judovereinen 27 Mal Mädchen missbraucht zu haben. Die Kinder waren zur Tatzeit zwischen 6 und 13 Jahre alt. Zudem ist der 54-Jährige wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Das Material war bei der Durchsuchung seiner Wohnung gefunden worden. Der Mann sitzt seit vergangenem Sommer in Untersuchungshaft. Das Landgericht will bis in den Oktober gegen ihn verhandeln.