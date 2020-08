Wegen Corona

3satFestival in Frankfurter Festhalle verlegt

31.08.2020, 15:44 Uhr | dpa

Das 3satFestival mit Künstlern wie Michael Mittermeier, Rainald Grebe und Max Uthoff wird in diesem Jahr in Frankfurt stattfinden. Eigentlich sollten die Künstler in Mainz auftreten.

Wegen der aktuellen Corona-Lage muss das 3satFestvial verschoben werden. Statt ursprünglich in Mainz soll es nun in der Festhalle in Frankfurt am Main über die Bühne gehen. Dort könnten die Hygieneauflagen erfüllt werden, teilte der Fernsehsender am Montag mit.



Für die TV-Aufzeichnungen des Kabarett-, Comedy- und Musikprogramms vom 12. bis 19. September sei eine reduzierte Zuschauerzahl geplant. Ursprünglich war das Festival in einem Zelt am ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg geplant.