Frankfurt am Main

Polizeistreife entdeckt fünf Kilogramm Drogen in Kofferraum

31.08.2020, 12:32 Uhr | dpa

Knapp fünf Kilogramm Marihuana hat eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Innenstadt gefunden. Die Drogen befanden sich in mehreren Paketen im Kofferraum eines Mietwagens, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem Auto saßen bei der Kontrolle in der Nacht zum Samstag ein 28-jähriger Frankfurter und ein 30-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Die Wohnungen der beiden wurden durchsucht, Drogen fanden die Ermittler dort nicht. Die beiden Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.