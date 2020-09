Frankfurt am Main

In Lübcke-Prozess geht Vernehmung von Zeugen weiter

01.09.2020, 01:10 Uhr | dpa

Eine Gesamtansicht des Gerichtssaals, in dem der Mordfall Lübcke verhandelt wird. Foto: Alex Grimm/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stehen heute erneut Zeugenvernehmungen an. Auch am Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstermin der Woche, sind Zeugen geladen, um im Rahmen der Beweisaufnahme vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) auszusagen. In dem Verfahren muss sich der 46 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst wegen Mordes verantworten. Er soll den CDU-Politiker im vergangenen Sommer auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen haben. Markus H., dem zweiten Angeklagten, wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe vor. Er soll Ernst wieder politisch radikalisiert haben. Die Anklage geht davon aus, dass der Mord aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus begangen wurde.