Frankfurt am Main

Frankfurter OB äußert sich in Fragestunde zu Awo-Vorwürfen

03.09.2020, 01:46 Uhr | dpa

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann nimmt in der Aktuellen Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am heutigen Donnerstag Stellung zu Fragen an ihn zur Awo-Affäre. Im Zusammenhang mit dem Skandal um überhöhte Gehälter und Luxus-Dienstwagen bei - mittlerweile ehemaligen - Führungskräften der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt war auch der Arbeitsvertrag von Feldmanns heutiger Ehefrau als Leiterin einer Kindertagesstätte ins Gerede gekommen.

Feldmann hatte bereits betont, er habe keinen Einfluss auf das Gehalt seiner damaligen Lebensgefährtin genommen. Das Geld, das auf eine für die Berufserfahrung ungewöhnlich hohe Eingruppierung zurückzuführen war, wurde mittlerweile wieder an die Awo überwiesen.

In einer anderen Anfrage geht es um Medienberichte darüber, ob Feldmann versucht habe, sich bei der Verwaltung für Entscheidungen einzusetzen, die für die Awo von Vorteil waren.