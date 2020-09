Frankfurt am Main

Versuchter Totschlag am Bahnsteig: Prozess beginnt

04.09.2020, 03:16 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Fahrgast an einem Bahnsteig im Hochtaunuskreis müssen sich vom heutigen Freitag an im Frankfurter Landgericht drei Männer verantworten. Einem 24 Jahre alten Syrer und einem 23-jährigen Afghanen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, ein 18-Jähriger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der Anklage zufolge soll das 25 Jahre alte Opfer Anfang November einen Zug der Taunusbahn verlassen haben und anschließend in ein Gerangel mit den Angeklagten gekommen sein. Dabei sei er auf dem Bahnsteig in Neu-Anspach mit vier Messerstichen in den Rücken sowie mehreren Tritten in das Gesicht malträtiert worden sein.