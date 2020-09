Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt im letzten Test gegen Mainz 05

05.09.2020, 01:58 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt empfängt heute den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zum letzten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die drei vorangegangenen Aufeinandertreffen der Clubs in der Bundesliga entschieden die Mainzer für sich. Bereits in der kommenden Woche steht für beide Mannschaften die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals auf dem Programm. Die Eintracht trifft am 12. September auf 1860 München, die Mainzer einen Tag vorher auf den TSV Havelse. Die Bundesliga-Saison 2020/21 startet am 18. September.