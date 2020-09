Frankfurt am Main

Auch Weil für gemeinsames Vorgehen bei Fan-Rückkehr

05.09.2020, 09:58 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich gegen ein unterschiedliches Vorgehen bei der Wiederzulassung von Fans in den Sport-Arenen ausgesprochen. Der SPD-Politiker verlangte im "Spiegel" wie zuvor schon Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) eine gemeinsame Linie.

"Ein bundesweites Vorgehen wäre ausgesprochen klug - nicht nur im Profisport", sagte Weil. Mit Blick auf den genehmigten Plan von RB Leipzig, zum Bundesligastart am kommenden Wochenende vor bis zu 8500 Zuschauern zu spielen, kritisierte Weil seinen sächsischen Kollegen Michael Kretschmer (CDU). "Warum das Land Sachsen meint, derart vorpreschen zu müssen, müssten Sie vielleicht Herrn Kretschmer fragen", sagte der niedersächsische Ministerpräsident. Zum Start der neuen Saison in der Frauenfußball-Bundesliga hatte der deutsche Meister VfL Wolfsburg am Freitagabend vor 500 Zuschauern gespielt.

Weil verwies wie zuvor auch Kretschmann auf den Beschluss der Ministerpräsidenten-Runde bei der Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der baden-württembergische Regierungschef hatte am Freitag bei einem Termin mit DFB-Präsident Fritz Keller daran erinnert, dass eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien Vorschläge erarbeiten soll. Er stellte dabei eine Lösung vor dem angestrebten Stichtag 31. Oktober in Aussicht.

Söder warnte den Fußball erneut vor einer schnellen Wiederzulassung von Zuschauern. Ziel sei es, nach dem Oktober eine Perspektive für Spiele mit Zuschauern zu haben, sagte der CSU-Chef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.