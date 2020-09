Frankfurt am Main

Eintracht-Frauen verlegen Bundesliga-Auftakt in große Arena

05.09.2020, 14:50 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben ihr Bundesliga-Auftaktspiel gegen Werder Bremen kurzfristig in den Deutsche Bank Park verlegt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mit. Die Partie an diesem Sonntag (14.00 Uhr) sollte ursprünglich in der jahrelangen Heimstätte des 1. FFC Frankfurt, der im Sommer mit der Eintracht fusionierte, stattfinden.

Zum Bundesligadebüt der Eintracht-Frauen in der Frankfurter Arena sind 250 Besucher zugelassen. Die Verlegung wurde möglich, nachdem das am Samstag geplante Testspiel der Eintracht-Männer gegen den FSV Mainz 05 wegen zwei positiven Corona-Fällen in den Reihen der Rheinhessen kurzfristig abgesagt werden musste.