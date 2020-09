Frankfurt am Main

Perfektes Ligadebüt für Eintracht Frankfurts Fußball-Frauen

06.09.2020, 16:13 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben nach der Fusion mit Rekordmeister 1. FFC Frankfurt ein perfektes Bundesligadebüt gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Werder Bremen mit 5:1 (2:1) und stürmte damit auf Rang zwei der Tabelle hinter Bayern München. Der Vizemeister setzte sich gegen den SC Sand noch deutlicher mit 6:0 durch.

Im Deutsche Bank Park, wohin die Eintracht-Frauen aus der eigentlichen Heimspielstätte am Brentanobad kurzfristig umgezogen waren, gerieten die Hessinnen unter den Augen von Vorstand Axel Hellmann in der 15. Minute durch Maggi Gidion überraschend in Rückstand. Geraldine Reuteler (32.), Laura Freigang mit einem Doppelpack (35., 53./Foulelfmeter), Tanja Pawollek (65.) und Lara Prasnikar (67.) drehten die Partie danach für die in allen Belangen überlegenen Frankfurterinnen.