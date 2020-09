Frankfurt am Main

Demonstration nach Brand in griechischem Flüchtlingslager

09.09.2020, 19:34 Uhr | dpa

Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria haben am Mittwochabend mehrere Hundert Menschen in Frankfurt protestiert. Die Polizei berichtete von rund 300 Teilnehmern. Sie verlangten auf dem Römerberg die sofortige Evakuierung aller Lager auf den griechischen Inseln und die Aufnahme der Menschen. Einzelne Staaten müssten dabei vorangehen, da eine europäische Lösung nicht in Sicht sei, erklärte die Organisation "Seebrücke". Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie "Moria evakuieren" und "Shame on you EU" ("Schande über Dich, EU"), in die Höhe. In zahlreichen Städten bundesweit waren Proteste angekündigt, darunter auch Mainz, Fulda und Darmstadt.