Frankfurt am Main

Heulende Sirenen am ersten bundesweiten Warntag

10.09.2020, 01:23 Uhr | dpa

Eine Alarmsirene ist an einem Mast am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr befestigt. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

In ganz Deutschland werden heute um 11.00 Uhr Alarmsirenen heulen. Auch in Hessen beteiligen sich Landkreise und Kommunen am ersten bundesweiten Warntag. Neben einem Heulton, der im Rhythmus von fünf Sekunden auf- und abschwillt, werden unter anderem Lautsprecherdurchsagen ertönen und digitale Werbetafeln Warnhinweise anzeigen. Zudem werden Radio- und Fernsehsender ihr Programm kurzzeitig unterbrechen und Warn-Apps für Handys wie Nina, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, oder Hessenwarn Mitteilungen versenden.

Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erfolgt die Entwarnung um 11.20 Uhr. Laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz soll es künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen Warntag geben. Ziel ist, die Warntechnik für besondere Notfälle zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. Aus technischen Gründen sind die hessischen Landkreise Fulda und Vogelsbergkreis vom Warntag ausgenommen.