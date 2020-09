Frankfurt am Main

Erneut Aussage von Anwalt des Angeklagten im Lübcke-Prozess

10.09.2020, 02:25 Uhr | dpa

Erneut wird ein ehemaliger Anwalt des Hauptangeklagten im Prozess um den Mordfall Lübcke aussagen. Der Zeuge wird heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main erwartet (Verhandlungsbeginn 10 Uhr). Am Montag hatten bereits ein ehemaliger und ein aktueller Verteidiger von Stephan Ernst ausgesagt, um den Hintergrund der unterschiedlichen Geständnisse des Hauptangeklagten Stephan Ernst zu beleuchten - bei denen er von verschiedenen Anwälten beraten worden war.

Bei dem Anwalt, der heute geladen ist, handelt es sich Gerichtsangaben zufolge nicht um Frank Hannig, der Ernst zu einem falschen Geständnis geraten haben soll und von dem er sich mittlerweile getrennt hat. Ernsts aktueller Pflichtverteidiger Mustafa Kaplan hatte am Montag ausgesagt, Hannig habe ihm gegenüber erklärt, sich Teile des zweiten Geständnisses ausgedacht zu haben.

Stephan Ernst soll im Juni 2019 aus rechtsextremistischen Motiven Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen haben. In einem ersten Geständnis nach seiner Verhaftung räumte er die Tat ein. In einem zweiten bezeichnete er dann den Mitangeklagten Markus H. als Schützen. In einem dritten Geständnis vor Gericht räumte er die Tat ein, belastete aber auch H., der ihn begleitet habe.

Zudem sind an diesem Donnerstag zwei Sachverständige geladen, von denen Informationen zur Tatwaffe und zur Schussabgabe erwartet werden.