Frankfurt am Main

Deutsche U21 bestreitet zwei Länderspiele in Braunschweig

11.09.2020, 16:29 Uhr | dpa

Deutschlands U21-Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden letzten Länderspiele in diesem Jahr in Braunschweig. Die Stadt in Niedersachsen ist sowohl für das geplante Freundschaftsspiel am 12. November als auch in der EM-Qualifikation gegen Wales fünf Tage später Gastgeber für die Nachwuchs-Auswahl von Trainer Stefan Kuntz, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Der Gegner für die erste Partie im November wird noch bekanntgegeben.

"Wir werden beide Länderspiele in Braunschweig bestreiten, da wir nicht davon ausgehen, dass im November Zuschauer zugelassen werden, und wir den Organisations- und Reiseaufwand so niedrig wie möglich halten wollen", sagte Kuntz zur Entscheidung für den Spielort, wo die U21 eigentlich bereits im März hätte antreten sollen. Die Partie gegen Österreich war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Zuvor tritt die U21 am 9. Oktober in Moldau und am 13. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth an. Beide Spiele sowie auch das Duell mit Wales haben für die Nachwuchs-Auswahl enorme Bedeutung in der EM-Qualifikation. Durch ein 1:4 gegen Belgien war die Mannschaft von Kuntz in ihrer Gruppe zuletzt auf Rang zwei hinter Belgien und vor Bosnien-Herzegowina abgerutscht. Neben den neun Gruppensiegern fahren auch die fünf besten Zweiten der Qualifikation zur zweigeteilten EM-Endrunde im kommenden Jahr in Ungarn und Slowenien.