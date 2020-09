Frankfurt am Main

Ruhige Nacht auf dem Frankfurter Opernplatz

12.09.2020, 10:40 Uhr | dpa

Auf dem Frankfurter Opernplatz ist es in der Nacht zum Samstag ruhig geblieben. Nach Ausschreitungen Mitte Juli war ein Betretungsverbot erlassen worden. Es galt jeweils in den Nächten auf Samstag und Sonntag. An diesem Wochenende konnte der zentrale Platz in der Frankfurter Innenstadt erstmals wieder betreten werden. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Bei denen Vorfällen waren fünf Polizisten verletzt und 39 mutmaßliche Krawallmacher vorübergehend festgenommen worden waren. Der Opernplatz hatte sich zuvor zu einer Open-Air-Partyzone entwickelt.