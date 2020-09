Frankfurt am Main

Bouffier erleichtert über Erhalt von Karstadt in Frankfurt

12.09.2020, 17:22 Uhr | dpa

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich erleichtert über den Erhalt des Karstadt-Kaufhauses auf der Frankfurter Zeil geäußert. "Ich freue mich für die rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Karstadt-Standort auf der Frankfurter Zeil bis 2025 erhalten bleiben kann", teilte Bouffier am Samstag mit. Die Mitarbeiter könnten aufatmen: "Viele von ihnen leben Karstadt und haben bereits ihre Lehre dort gemacht."

Am Vortag hatte Galeria Karstadt Kaufhof in einem Schreiben an die Mitarbeiter mitgeteilt, es seien unter Mitwirkung der Politik, der Stadt Frankfurt und des Vermieters Bedingungen geschaffen worden, die eine längerfristige Fortführung der Filiale ermöglichen.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die Schließung aller Filialen infolge der Corona-Krise in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Unternehmen berichtete damals, es erwarte allein in diesem Jahr durch Corona einen Umsatzverlust von einer Milliarde Euro. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach am Freitag von einer "erlösenden Mitteilung" für die rund 240 Beschäftigten in der Filiale. Das Haus auf der Frankfurter Einkaufsstraße hätte laut Verdi eigentlich Ende Oktober dichtgemacht werden sollen.

Wie in Frankfurt, so gelang es auch an anderen Standorten dank der Zugeständnisse von Vermietern und Hilfen von Kommunen, die Zahl der von Schließung bedrohten Filialen zu reduzieren.