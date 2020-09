Frankfurt am Main

Mann wegen Sexualdelikts an Frankfurter Flughafen festgenommen

15.09.2020, 09:03 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Frankfurter Flughafen einen Mann wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs unter Gewaltanwendung festgenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstagmorgen mitteilte, muss sich der 38-Jährige in Rostock vor einem Haftrichter verantworten. Der Vorfall soll sich auf einem Tankschiff ereignet haben, dass unter deutscher Flagge gefahren sei. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.