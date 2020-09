Frankfurt am Main

Polizei stoppt bewaffneten Autofahrer ohne Führerschein

15.09.2020, 15:21 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Frankfurt einen Autofahrer angehalten, der ein ganzes Waffenarsenal in seinem Wagen dabei hatte. Zudem war der 32 Jahre alte Mann bekifft und besaß keinen Führerschein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle am Montagabend stellten die Beamten unter anderem eine geladene Schreckschusspistole, einen Schlagstock, ein Messer sowie verschiedene Polizeiabzeichen sicher. Gegen den 32-Jährigen wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Warum er die Waffen mitführte, war zunächst unklar.