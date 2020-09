Frankfurt am Main

Eintracht: Extra lange Züge für das erste Liga-Heimspiel

17.09.2020, 11:31 Uhr | dpa

Um den Zuschauerandrang beim ersten Heimspiel von Eintracht Frankfurt zu entzerren, setzt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Samstag extra lange Züge ein. Demnach verkehren die S-Bahn-Linien S8 und S9 am gesamten Samstag als Langzüge mit drei Wagen, wie der RMV auf Anfrage mitteilte. Außerdem bringen die Straßenbahnlinien 20 und 21 die Fußballfans vor und nach dem Spiel im Fünf-Minuten-Takt vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Stadion und zurück, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Straßenbahnlinie 20 fahre mit mehreren Fahrzeugen, sei also länger. Zusätzlich wird es ergänzende Busse geben.

Der Verkehrsverbund verwies auch auf das Hygienekonzept des Fußball-Bundesligisten. Darin ist festgehalten, dass jeder Fan im Rahmen seiner Ticketbuchung ein Zeitfenster zugeteilt bekommt, in dem er das Stadion betreten darf. Die Eintracht lässt gegen Arminia Bielefeld (Anpfiff: 15.30 Uhr/Sky) nicht mehr als die ursprünglich vorgesehenen 6500 Fans ins Stadion. Der Beschluss der Länder, in einer sechswöchigen Testphase zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazitäten zu erlauben, kommt für die Frankfurter zu kurzfristig, um einen größeren Zuschauerandrang zu bewältigen. Nach dem bundesweiten Beschluss könnten 10 300 Fans in die Arena. Darauf hoffen die Frankfurter nun in ihrem zweiten Heimspiel am 3. Oktober gegen die TSG Hoffenheim.