Frankfurt am Main

Erneut Warnstreiks bei der Post in Hessen

18.09.2020, 11:23 Uhr | dpa

Im Tarifstreit mit der Deutschen Post AG hat die Gewerkschaft Verdi Zusteller erneut zu Warnstreiks aufgerufen - auch in Hessen. "Die Postkolleginnen und -kollegen in den Bereichen Kassel, Fulda, Gießen, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt nehmen an den Warnstreikaktionen teil", erklärte Verdi-Landesfachbereichsleiter Andreas Jung am Freitag. "In ganz Hessen muss mit Verzögerungen bei Brief- und Paketzustellung gerechnet werden."

Bereits in der vergangenen Woche hatten Postbeschäftigte in Hessen und anderen Bundesländern zeitweise die Arbeit niederlegt. Für diesen Freitag hatte Verdi in allen Bundesländern zu Protestaktionen aufgerufen.

Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Geld für 140 000 Beschäftigte. Verdi hatte bei den bisherigen Verhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die Post nur Einkommensverbesserungen von 1,5 Prozent anbieten wolle. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 21./22. September geplant.