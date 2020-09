Frankfurt am Main

6500 lautstarke Eintracht-Fans sorgen für Stimmung

19.09.2020, 16:33 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt kann sich auf die Fans als Stimmungsmacher in der heimischen Arena verlassen. Die 6500 Zuschauer sorgten am Samstag im Saisonauftaktspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld mit Gesängen und Klatschen für eine gute Atmosphäre. "Endlich ist wieder Leben in der Bude", sagte der Stadionsprecher angesichts der lautstarken Anhänger auf den spärlichen besetzen Tribünen. Das Publikum im 51 500 Besucher fassenden Frankfurter Stadion war im weiten Rund mit weitem Abstand platziert.

Die Eintracht hatte wie alle Proficlubs ein Hygienekonzept erstellt, das unter anderem personalisierte Tickets, Maßnahmen für die Anreise und separate Sitzplätze vorsieht.