Frankfurt am Main

Säugling fast zu Tode geschüttelt: Vater vor Gericht

22.09.2020, 02:20 Uhr | dpa

Weil er seinen kleinen Sohn fast zu Tode geschüttelt haben soll, hat sich ab heute ein Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem 20 Jahre alten Vater gefährliche Körperverletzung und eine Verletzung seiner Fürsorgepflicht zur Last. Den Ermittlungen zufolge sollte er auf Geheiß der Mutter des Kindes im Oktober vergangenen Jahres eine Nacht lang auf den Säugling aufpassen. In dieser Zeit kam es laut Anklage zu dem Übergriff. Anschließend wurde das Baby in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Schütteltrauma festgestellt wurde. An den Folgen hätte das Kind der Klinik zufolge sterben können. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.