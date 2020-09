Frankfurt am Main

Feuerwehrmann wegen Brandstiftung vor Gericht

24.09.2020, 03:02 Uhr | dpa

Weil er im Main-Taunus-Kreis mehrere Brände gelegt haben soll, steht am Donnerstag (10.00) ein 34 Jahre alter Feuerwehrmann in Frankfurt vor Gericht. Dem Gruppenführer der freiwilligen Feuerwehr wird vor dem Amtsgericht vorgeworfen, in fünf Fällen vor allem Mülltonnen in Brand gesetzt zu haben. Anschließend war er laut Anklage bei den Löscheinsätzen dabei. Sein Motiv soll gewesen sein, dass es zu wenig Einsätze für die Feuerwehr gegeben habe. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen (AZ 3689 Js 252588/16).