Frankfurt am Main

Eintracht reist ohne Personalprobleme nach Berlin

25.09.2020, 03:55 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat für das Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC (20.30 Uhr/DAZN) personelle Veränderungen angekündigt. Nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (1:1) wird wahrscheinlich Timothy Chandler auf der rechten Außenbahn für Danny da Costa zum Einsatz kommen. Bis auf Rechtsverteidiger Evan N'Dicka, der wegen einer Verletzung am Syndesmoseband noch etwa einen Monat pausieren muss, hat Hütter alle Mann an Bord. In der vorigen Saison gewannen die Hessen in Berlin mit 4:1.