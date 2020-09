Frankfurt am Main

Neues Konzept für Hessischen Film- und Kinopreis

28.09.2020, 01:56 Uhr | dpa

Wie wird die Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises in Corona-Zeiten in diesem Jahr ablaufen? Darüber informiert heute Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) in Frankfurt. Zusammen mit dem Jury-Mitglied Alexander Khuon und Christel Schmidt von der Hessischen Filmförderung will sie - passenderweise in einem Kino - das neue Konzept für die Preisverleihung 2020 vorstellen.

Die Hessischen Film- und Kinopreise werden seit 1990 jährlich vom Land Hessen als Förderpreise und Auszeichnungen für Filmemacher und Kinobetreiber verliehen. Ausgezeichnet werden Regisseure von hervorragenden Spiel-, Dokumentar-, Kurz- oder Experimentalfilmen sowie Autoren eines Drehbuchs. Dazu kommen Preise für Newcomer. Die Verleihung findet in diesem Jahr am 21. Oktober statt.

Wer den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk bekommt, wird bereits an diesem Montag verkündet. In den weiteren Kategorien werden die Nominierten bekanntgegeben.