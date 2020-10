Frankfurt am Main

Freundin vor Supermarkt erstochen: Prozess wegen Totschlags

07.10.2020, 03:00 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am Mittwoch (9.00) der Prozess gegen einen Mann, der seine Lebensgefährtin vor einem Supermarkt mit einem Messer erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem schwedischen Staatsangehörigen Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Am Tattag im Oktober 2019 hatten beide in dem Supermarkt in Frankfurt-Bornheim eingekauft, darunter auch das Messer, das dann zur Tatwaffe wurde. Die Frau hat es demnach mit ihrem eigenen Geld bezahlt. Auf der Straße soll der Mann die Frau tödlich verletzt haben.

Den Ermittlungen zufolge hatte es Streit gegeben, weil sich die 24 Jahre alte Frau von dem Mann trennen wollte. Das Gericht hat zunächst fünf Verhandlungstage bis Ende Oktober terminiert.