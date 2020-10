Frankfurt am Main

Frau nach Faustschlag gegen Rettungssanitäter vor Gericht

07.10.2020, 04:01 Uhr | dpa

Eine Mutter soll in Frankfurt einen Rettungssanitäter mit der Faust geschlagen haben. Deswegen steht die 24-Jährige am Mittwoch (13.00) vor dem Amtsgericht. Der Tat am Heiligabend 2019 war ein Unglück vorausgegangen: Die zweijährige Tochter der Frau war im vierten Stock aus dem Fenster gefallen und wurde deshalb von dem Sanitäter versorgt. Warum die Frau zugeschlagen haben soll, ist nicht klar. In dem Prozess geht es um eine vom Gericht per Strafbefehl ausgesprochene Verwarnung, die von der Frau nicht akzeptiert wurde. Der Fall soll an einem Verhandlungstag erledigt werden.