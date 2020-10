Frankfurt am Main

Eintracht-Fußballerinnen wenden erste Saisonpleite spät ab

07.10.2020, 20:17 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihre erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison gerade noch abgewendet. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam kurz vor Schluss am Mittwochabend zu einem 2:2 (1:1) gegen Bayer 04 Leverkusen. Laura Freigang rettete der Eintracht per Elfmeter in der 90. Minute den Punktgewinn. Zuvor hatte die Stürmerin ihr Team bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, anschließend drehte Milena Nikolic (9./61.) die Partie aber zugunsten der Gäste - bis Freigang erneut zuschlug. Durch das Unentschieden rutschten die Eintracht-Frauen vom dritten auf den vierten Platz ab.