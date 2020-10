Frankfurt am Main

Buchmesse beginnt: Nun doch nur mit Online-Festakt

13.10.2020, 01:28 Uhr | dpa

Wegen steigender Corona-Fallzahlen wird die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr nun doch ohne Publikum eröffnet. Der Festakt heute Abend war ohnehin deutlich kleiner geplant als in den Vorjahren. Lediglich 250 Gäste wären in der Festhalle zugelassen gewesen. Am Montag wurde entschieden: Die Eröffnungsfeier findet nur online statt, das Publikum kann im Internet via Livestream dabei sein. Die Eröffnungspressekonferenz am Mittag war ohnehin als Online-Veranstaltung angekündigt gewesen. Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse und Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, wollen dort über die Situation der Buchmesse und die Lage der Buchbranche berichten. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich zuschalten.

Die gesamte Messe bis Sonntag (18. Oktober) findet fast ausschließlich im Internet statt. Die Veranstaltungen für Fachbesucher sind nur als digitale Konferenzen geplant. Am Montag wurde entschieden, dass auch die Veranstaltungen auf der ARD-Buchmessenbühne ohne Publikum stattfinden. Dass es keine Messestände und kein Publikumswochenende gibt, stand seit langem fest. Einzig kleinere Veranstaltungen in der Innenstadt im Rahmen von "Bookfest City" sollen wie geplant laufen.