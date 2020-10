Frankfurt am Main

Hessenmetall will Entlastungen von Staat und Tarifpartner

13.10.2020, 13:01 Uhr | dpa

Zur Bewältigung der Corona-Krise verlangt die hessische Metall- und Elektroindustrie Entlastungen vom Staat und von der IG Metall. In der Tarifpolitik dürften Kostensteigerungen, mangelnde Flexibilität und zu hohe Komplexität nicht den Druck auf betriebsbedingte Kündigungen erhöhen, erklärte Hessenmetall-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert am Dienstag in Frankfurt. Die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft stehen noch in diesem Jahr an. Am Donnerstag (15.10.) beraten die regionalen Tarifkommissionen der IG Metall erstmals über die Forderungen.

Vom Staat verlangte Pollert Steuersenkungen, keine weiteren Belastungen und dauerhafte Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent des Bruttolohns. Neue Überlegungen zu einem Lieferkettengesetz, einer Erweiterung des Unternehmensstrafrechts oder ein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice brächten hingegen unnötige Unruhe.

Die Branche sieht sich in der Pandemie in einem kritischen Zustand. Nach einem historisch schlechten Halbjahr rechneten 20 Prozent der Unternehmen laut einer Verbandsumfrage frühestens Ende 2021 mit einer Rückkehr zur Normalität. 45 Prozent könnten noch überhaupt nicht absehen, wann die Produktion wieder den Vorkrisenstand erreiche. Von den rund 210 000 Beschäftigten seien aktuell noch rund 45 000 in Kurzarbeit.