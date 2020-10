Frankfurt am Main

Erster Tag der Frankfurter Buchmesse ohne Publikum

14.10.2020, 01:44 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin der Frankfurter Buchmesse steht an einem Buchstand in der Festhalle. Foto: Arne Dedert/dpa pool/dpa (Quelle: dpa)

Die Frankfurter Buchmesse beginnt heute - aber nur online. Die 72. Ausgabe des internationalen Branchentreffens findet nahezu ausschließlich im Internet statt. Wegen steigender Corona-Fallzahlen hatten die Veranstalter zu Beginn der Woche beschlossen, dass auch die Veranstaltungen in der Festhalle ohne Publikum stattfinden müssen.

Das Programm für die Fachbesucher war von Anfang an nur in Form digitaler Konferenzen geplant. Die Hallenausstellung und die Publikumstage am Wochenende waren schon Anfang September abgesagt worden. Zur "Sonderausgabe" 2020 haben sich laut Buchmesse 4400 digitale Aussteller aus 110 Ländern angemeldet. 260 Stunden Programm mit 750 Sprechern werden online angeboten.

Live erleben kann man Autoren bis zum Sonntag bei kleineren Veranstaltungen in der Innenstadt, die im Rahmen von "Bookfest City" und "Open Books" stattfinden. Beim ersten Termin auf der ARD-Buchmessenbühne sprechen Verena Keßler und Ijoma Mangold über ihre neuen Bücher. Die Veranstaltung wird als Livestream übertragen.