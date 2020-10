Frankfurt am Main

Nach Messerattacke vor Diskothek: Prozess um Mordversuch

14.10.2020, 05:35 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zu einem Gericht zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Nach einer Messerattacke vor einer Diskothek in der Frankfurter Innenstadt beginnt heute am Landgericht Frankfurt der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Die Anklage legt ihm dreifachen versuchten Mord zur Last. Der Türke habe in der Silvesternacht 2019/20 zunächst den Türsteher des Tanzlokals mit einem Messer angegriffen und kurze Zeit später zwei weitere Männer schwer verletzt, die dem Opfer zu Hilfe gekommen seien.

Hintergrund der Attacke war laut Anklage, dass dem 19-Jährigen offenbar zuvor der Eintritt in die Disco verwehrt worden sei und er sich deshalb "in seiner Ehre verletzt" gefühlt habe. Die Schwurgerichtskammer hat Verhandlungstage bis Ende November terminiert.