Friedenspreisträger Sen im Gespräch vor Festakt in Frankfurt

15.10.2020, 02:04 Uhr | dpa

Paulskirche in Frankfurt in der Abenddämmerung. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Vor der Vergabe des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels steht Preisträger Amartya Sen am heutigen Donnerstag Rede und Antwort. Aufgrund der Einreisebeschränkungen ist eine Online-Pressekonferenz mit dem 86-Jährigen geplant (18 Uhr). Der 1998 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnete Professor erhält zum Abschluss der Buchmesse, am kommenden Sonntag (18. Oktober), den mit 25 000 Euro dotierten Friedenspreis. Der in den USA lebende Wissenschaftler nimmt die Auszeichnung allerdings wegen der Corona-Pandemie auch nicht persönlich entgegen. Er wird zur Preisverleihung live in die Paulskirche zugeschaltet.