Messerstecherei vor McDonalds in Frankfurt – zwei Verletzte

16.10.2020, 09:33 Uhr | t-online

Brutale Auseinandersetzung in Frankfurt: Vor einer McDonalds-Filiale in Kalbach-Riedberg hat es eine Messerstecherei gegeben. Zwei Personen wurden verletzt.

In der Nacht zum Freitag hat sich im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg eine Messerstecherei vor einer McDonalds-Filiale ereignet. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Zuerst berichtete die "Hessenschau".

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer auf dem Parkplatz eines Hotelgeländes in Streit. In dessen Verlauf wurden Messer gezückt. Die beiden Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurden verletzt vor dem Fastfood-Laden gefunden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei schweben sie aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. In welcher Beziehung die beiden Verletzten stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen der Mordkommission, so der Sprecher. Auch wie viele Menschen an der Messerstecherei beteiligt und was die Hintergründe des Streits waren, sei noch unklar.