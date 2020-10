6.000 Menschen evakuiert

Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden – Entschärfung am Abend

16.10.2020, 18:35 Uhr | dpa, t-online

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem 2 Weltkrieg (Archivbild): In Frankfurt wurde ein ähnlicher, kleinerer Blindgänger gefunden. (Quelle: Rene Traut/imago images)

In Frankfurt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nun müssen Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen, denn sie soll noch am Abend entschärft werden.

Bei Arbeiten in einer Baugrube an der Flörsheimer Straße im Frankfurter Gallus ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 50 Kilogramm schwere Sprengkörper solle noch am Freitag entschärft werden, teilten Feuerwehr, Polizei und Stadt mit. Die Feuerwehr informiert laufend auf Twitter.



Bitte verlassen sie ab sofort den #Evakuierungsbereich. Ab 21 Uhr ist die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst geplant und dauert voraussichtlich bis ca. 23 Uhr. https://t.co/VxQB26QEPE#Entschärfung #Weltkriegsbombe #Frankfurt #Gallus — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) October 16, 2020

Der Kampfmitteldienst wird die Bombe noch am Abend zwischen 21 und 23 Uhr entschärfen. Das umliegende Gebiet entlang der Mainzer Landstraße zwischen Kleyerstraße und Idsteiner Straße wird geräumt. Rund 6.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Für sie gibt es in der Messehalle 11 eine Betreuungsstelle.

Wie die Feuerwehr mitteilt, werden bei der Evakuierung die Corona-Regeln eingehalten. Die Kontaktdaten aller Evakuierten werden aufgenommen, damit etwaige Infektionsketten nachvollzogen werden können.