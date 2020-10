Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt mit Riesenrespekt zum FC Bayern

24.10.2020, 02:56 Uhr | dpa

Mit größtem Respekt tritt Eintracht Frankfurt heute in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern an. Seit Trainer Adi Hütter im Sommer 2018 den Posten bei der Eintracht antrat, fielen im Duell mit den Münchnern meistens viele Tore. Abgesehen vom furiosen 5:1-Sieg der Frankfurter vor knapp einem Jahr erzielte diese aber meistens der Favorit: 0:5 im Supercup, 1:5 im Mai 2019, 2:5 im Mai 2020.

"Ich sehe es auch so, dass es für mich die beste Mannschaft der Welt ist. Wenn man alle anderen Top-Teams sieht, hat Bayern die geringsten Probleme. Wenn du gegen Atlético 4:0 nach 70 Minuten führst, zeigt das, was sie für eine Klasse haben", lobte Hütter den Champions-League-Sieger mit Blick auf dessen Spiel unter der Woche gegen Madrid. Die bisher in der Liga ungeschlagenen Hessen gehen in das Gastspiel beim Rekordmeister deshalb als klarer Außenseiter.