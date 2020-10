Frankfurt am Main

Zwei Männer wegen Heroinhandels im großen Stil vor Gericht

27.10.2020, 01:47 Uhr | dpa

Heroingeschäfte in größerem Stil werden heute (9.15 Uhr) zwei Männern vor dem Landgericht Frankfurt vorgeworfen. Der Anklage zufolge boten sie Anfang dieses Jahres zunächst zwei Kilogramm Rauschgift für 17 000 Euro einem Abnehmer an. Einige Wochen später sollten 20 Kilo Heroin für rund 320 000 Euro den Besitzer wechseln. In beiden Fällen handelte es sich bei den Interessenten jedoch um Verbindungsleute der Polizei, so dass die beiden 50 und 56 Jahre alten Männer kurze Zeit später festgenommen wurden. Die Strafkammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Mitte November vorgesehen.