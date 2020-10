Frankfurt am Main

OB Feldmann: Strengere Regeln in Frankfurt bleiben bestehen

28.10.2020, 20:27 Uhr | dpa

Die in der Stadt Frankfurt geltenden und noch über die auf Bundesebene vereinbarten weiteren Einschränkungen in der Corona-Pandemie hinausgehenden Regelungen haben Bestand. "Dort, wo in Frankfurt schon jetzt schärfere Maßnahmen gelten, bleiben diese natürlich bestehen", teilte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Mittwochabend mit. "Ich bin überzeugt, dass wir nur so eine Chance haben, die Zahl der Neuinfektionen im Zusammenspiel mit den neuen, bundesweit gültigen Beschlüssen auch in Frankfurt zu bremsen", sagte der OB. Grundsätzlich begrüßte er die Verständigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder. "Die Beschlüsse sind hart. Aber sie sind auch eine große Chance", sagte er.