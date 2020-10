Frankfurt am Main

Internationaler Hochhauspreis wird verliehen

29.10.2020, 01:46 Uhr | dpa

Fünf Finalisten, darunter einer aus Frankfurt, sind noch im Rennen für den Internationalen Hochhauspreis. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am heutigen Donnerstag in Frankfurt verliehen. Sie gilt als weltweit wichtigste Auszeichnung für Hochhäuser und wird alle zwei Jahre vergeben. In der letzten Runde befindet sich ein Neubau im Frankfurter Bankenviertel, der "Omniturm" des dänischen Architekten Bjarke Ingels. Gemeinsam mit den anderen Finalisten wurde das Gebäude mit dem charakteristischen Hüftschwung aus 31 nominierten Hochhäusern aus 14 Ländern ausgewählt.

Neben dem "Omniturm" sind nominiert: das üppig mit Grün bepflanzte "Eden" in Singapur von Heatherwick Studio (London); "Norra Tornen", das höchste Wohngebäude Stockholms von OMA (Rotterdam); das aufsehenerregend designte "The Stratford" in London von Skidmore, Owings & Merrill (London); sowie "Leeza SOHO" in Peking von Zaha Hadid (London), das laut Jury mit seinem schwebenden Atrium "eine herausragende Tragwerksleistung" vollbracht hat.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung in der Paulskirche ohne Gäste statt, wird aber per Livestream übertragen.