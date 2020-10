Frankfurt am Main

Hessens Arbeitsmarkt vor dem zweiten Corona-Lockdown

29.10.2020, 02:21 Uhr | dpa

In welcher Verfassung geht Hessens Arbeitsmarkt in den möglichen zweiten Corona-Lockdown? Im September hatte es erste Zeichen der Besserung und wieder sinkende Arbeitslosenzahlen gegeben. Zudem waren die Anzeigen für Kurzarbeit zurückgegangen und wieder mehr neue Stellen gemeldet worden. Über die Entwicklung im fast abgelaufenen Oktober berichtet die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Donnerstag.

Zum Stichtag im September waren 200 733 Männer und Frauen in Hessen arbeitslos gemeldet. Mehr Arbeitslose in einem September hatte es zuletzt vor zehn Jahren gegeben. Nach fünf Monaten Anstieg war die Arbeitslosenquote in der Monatsfrist wieder zurückgegangen, und zwar um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent.