Gießen

Bei US-Wahl können auch viele Amerikaner in Hessen abstimmen

02.11.2020, 15:42 Uhr | dpa

Für die Präsidentschaftswahl in den USA können auch zahlreiche Amerikanerinnen und Amerikaner in Hessen ihre Stimme abgeben. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Montag lebten Ende letzten Jahres knapp 15 400 US-Bürger in Hessen, die meisten davon in Frankfurt (3200), im Hochtaunuskreis (1350) und in Wiesbaden (1250).

Wie viele sich tatsächlich an der Abstimmung beteiligen, ist unklar. "Die Registrierung für die Wahl läuft über die einzelnen Bundesstaaten und nicht über uns", sagte ein Sprecher des US-Generalkonsulats in Frankfurt. Um an der Wahl teilnehmen zu können, müssen sich die hier lebenden Amerikaner in dem US-Bundesstaat registrieren, in dem sie zuletzt gemeldet waren.

Der Texaner Thomas Leiser, der sich viele Jahre bei den "republicans overseas" engagierte, hat bereits vor einigen Wochen seinen Stimmzettel abgeschickt. Er werde in der Wahlnacht lange aufbleiben, sagte der 73-Jährige, der in der Nähe von Gießen lebt. Entscheidend ist seiner Meinung nach Florida. "Wenn Donald Trump Florida verliert, verliert er womöglich die ganze Wahl." Letztendlich hofft Leiser auf Klarheit: Wichtig sei, dass es ein eindeutiges Ergebnis gebe, wer auch immer gewinne.

An diesem Dienstag (3. November) stimmen die Amerikaner darüber ab, ob US-Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus regieren kann - oder ob sein Herausforderer, der Demokrat Joe Biden, die Führung übernimmt.