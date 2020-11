Prozessbeginn in Frankfurt

Mann im Rollstuhl vor einfahrende U-Bahn gestoßen

03.11.2020, 13:02 Uhr | dpa, t-online

Ein U- und S-Bahnschild an einer Station in Frankfurt (Symbolbild): In Frankfurt steht ein Mann vor Gericht, der einen Rollstuhlfahrer vor eine einfahrende Bahn gestoßen haben soll. (Quelle: STPP/imago images)