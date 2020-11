Frankfurt am Main

Junioren-Bundesliga pausiert: Moukokos als Profispieler?

03.11.2020, 17:32 Uhr | dpa

Die A- und B-Junioren-Bundesliga setzt den Spielbetrieb wegen der neuen Corona-Maßnahmen bis Ende November aus. Diese Entscheidung des DFB-Präsidiums nach einem schriftlichen Umlaufverfahren teilte der Verband am Dienstag mit. Grundlage der Entscheidung bildete eine Empfehlung des DFB-Jugendausschusses. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist Freizeit- und Amateursport bis Ende November untersagt. Die Profiligen dürfen ihren Betrieb fortsetzen.

Auch Borussia Dortmunds 15 Jahre altes Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko muss damit zunächst eine Zwangspause einlegen. Für Moukoko könnte die Unterbrechung aber kürzer ausfallen als für seine Kollegen: Er wird am 20. November 16 Jahre alt und darf dann auch bei den BVB-Profis in der Bundesliga eingesetzt werden. So könnte der Stürmer schon beim Gastspiel bei Hertha BSC am 21. November (20.30 Uhr) sein Profidebüt für den BVB feiern.