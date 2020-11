Frankfurt am Main

RMV stellt Ausbaupläne für Fahrplanwechsel im Dezember vor

06.11.2020, 02:02 Uhr | dpa

Einen dichteren Takt auf mehreren Linien und neue Busverbindungen haben die Verkehrsunternehmen in Hessen für den Fahrplanwechsel im Dezember bereits angekündigt. Details will nun der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, am heutigen Freitag in Frankfurt vorstellen. Unter anderen hatte die Stadt Frankfurt Pläne für den Ausbau ihres Busnetzes präsentiert, der zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Kraft treten soll. Drei neue Expressbus-Linien sowie ein dichterer Takt am Tag und in der Nacht sind demnach geplant. Auch bei der Odenwaldbahn soll es Verbesserungen geben.

Derzeit leidet der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Frühjahr ging die Auslastung von Bussen und Bahnen teils auf einen Bruchteil der sonst üblichen Werte zurück, die Unternehmen hielten ihr Angebot aber zum großen Teil aufrecht. Der Bund und das Land Hessen haben Hilfen beschlossen, um die Finanzierungslücke zu schließen. Im derzeitigen Teil-Lockdown will der RMV keine Abstriche an seinem Fahrtenangebot machen.

Der Verbund deckt einen großen Teil Hessens ab, er gehört zu den größten Verkehrsverbünden bundesweit. In Nordhessen sorgt der NVV für Bus- und Bahnverbindungen, an der Bergstraße im Süden der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Auch der NVV hatte bereits Verbesserungen zum Fahrplanwechsel angekündigt, etwa eine Verdoppelung des Angebots zwischen Kassel und Bad Hersfeld sowie die Ausweitung des Stundentakts im Busverkehr.