Frankfurt am Main

S-Bahn-Tunnel in Frankfurt am Sonntag zunächst noch gesperrt

08.11.2020, 17:01 Uhr | dpa

Die Wartungsarbeiten an einem zentralen S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt haben sich am Sonntag zunächst verzögert. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin mit. "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Arbeiten bis zum späten Nachmittag abgeschlossen sind", fügte er hinzu. Ursprünglich sollten die Züge am Sonntag von 14.30 Uhr an wieder rollen.

Die Arbeiten hatten am Samstagabend begonnen. Hintergrund für die Sperrung sind Wartungsarbeiten. Das elektronische Stellwerk braucht ein Software-Update, zudem soll nach Angaben der Deutschen Bahn die Technik im Tunnel gewartet werden. Der Tunnel, der vom Frankfurter Hauptbahnhof in Richtung Offenbach führt, ist vor allem für den S-Bahn-Verkehr wichtig. Acht von neun S-Bahnlinien im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) durchqueren ihn normalerweise.

Seit Samstagabend waren Teilstrecken auf den Linien entfallen, Züge mussten umgeleitet werden. Als Ersatz waren Busse im Einsatz; zudem sollten zusätzliche U-Bahn-Wagen zur Entspannung beitragen. Bahntickets galten in der Zeit der Sperrung auch für den Frankfurter Nahverkehr.