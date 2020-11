Frankfurt am Main

Mutmaßlicher Raser vor Gericht: Verfolgungsfahrt mit Polizei

09.11.2020, 02:08 Uhr | dpa

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei muss sich heute ein 26 Jahre alter Autofahrer vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm darüber hinaus einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Polizeibeamte zur Last. Der Angeklagte soll der Polizei im April vergangenen Jahres wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen sein. Anschließend soll die Verfolgungsjagd quer durch die Frankfurter Innenstadt geführt haben. Der Fahrer habe keinen Führerschein und wegen einschlägiger Taten unter laufender Bewährung gestanden. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.