Karambolage mit fünf Autos und zwei Verletzten

09.11.2020, 19:26 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einer Karambolage auf der A66 bei Frankfurt mit fünf beteiligten Autos sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Ausgangspunkt des Unfalls war nach Polizeiangaben der Fahrbahnwechsel Pkw auf die Überholspur. Zwei ebenfalls dort fahrende Wagen hätten eine Vollbremsung machen müssen. In den Unfall verwickelt waren drei Autos, ein Laster und ein Kastenwagen. Ein 52 Jahre alter Autofahrer wurde schwer, ein 22 Jahre alter Beifahrer in dem Kastenwagen leicht verletzt.