Meppener Fußballer dürfen wieder trainieren

12.11.2020, 14:13 Uhr | dpa

Die Fußballer des SV Meppen dürfen ihre häusliche Quarantäne nach mehreren Corona-Fällen in der Mannschaft in Zukunft zum Trainieren unter Auflagen verlassen. "Damit wird auf freiwilliger Basis für alle negativ getesteten, gesunden und symptomfreien Spieler ein stark eingeschränktes Training ermöglicht", teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. "Alle getesteten Spieler, Trainer und Betreuer befinden sich grundsätzlich weiter in häuslicher Quarantäne", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Emsländer dürfen ihre Wohnung nur für den Weg zu den Übungseinheiten verlassen.

Die Quarantäne endet Mitte der kommenden Woche. Bis dahin soll in kleinen Gruppen trainiert werden. Vor dem Training soll jeder Spieler vom Mannschaftsarzt untersucht werden. Zudem soll es tägliche Corona-Tests geben. Wegen der Team-Quarantäne fällt das eigentlich für Sonntag geplante Auswärtsspiel der Mannschaft von Trainer Torsten Frings beim FC Bayern München II aus. Auch die Partie gegen Waldhof Mannheim konnte am vergangenen Samstag nicht stattfinden.