"Querdenker" in Frankfurt

Polizei setzt Wasserwerfer gegen linke Demonstranten ein

14.11.2020, 16:11 Uhr | dpa, t-online

In Frankfurt haben am Wochenende Teilnehmer einer "Querdenken"-Demo gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Gegen Gegendemonstranten setzte die Polizei Wasserwerfer ein.



Mit Wasserwerfern ist die Polizei bei der "Querdenken"-Demo am Samstagnachmittag in Frankfurt gegen linke Gegendemonstranten vorgegangen. Zudem setzten Polizisten vereinzelt Schlagstöcke ein. Laut Polizeimitteilung wurden Beamte angegriffen.



Polizisten sichern die "Querdenken"-Demonstration: Laut Polizei haben die Teilnehmer der Demonstration Corona-Auflagen ignoriert. (Quelle: Roessler/dpa)

Die Gegendemonstranten blockierten mehrfach die Strecke in der Innenstadt. Sie stellten sich auf mehrere Straßen, dabei zeigten sie etwa ein Banner mit der Aufschrift "Die Rechten zu Boden" sowie den Symbolen der Antifa. Polizisten sperrten Straßen ab, um die Demonstrationsgruppen voneinander fernzuhalten.

Demo gegen Corona-Maßnahmen

In Frankfurt am Main protestierten Teilnehmer einer sogenannten "Querdenken"-Demonstration am Samstag gegen die Corona-Maßnahmen. Laut Ordnungsamt waren 500 Teilnehmer für einen Demonstrationszug um 12 Uhr und 2.000 Menschen für die Abschlusskundgebung angemeldet worden. Das Motto lautet "Kein Lockdown für Bembeltown".

Eine Teilnehmerin der "Querdenken"-Demonstration in Frankfurt: Die Polizei begleitet die Veranstaltung mit einem großen Aufgebot. (Quelle: Roessler/dpa)



Die Stadt erließ umfangreiche Auflagen: Die Route wurde verkürzt, zudem gelten eine strenge Maskenpflicht und strikte Abstandsregeln – sowohl zwischen den Demonstrierenden als auch zu Dritten. Davidsterne mit Inschriften wie etwa "ungeimpft" sind verboten.

Der Aufzug "Querdenker" wird immer wieder angehalten und der Versammlungsleiter dazu aufgefordert, die Hygieneauflagen zu kommunizieren.



//#ffm1411 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) November 14, 2020

Die Polizei kündigte an, dass bei Verstößen konsequent eingeschritten werde. Dazu kam es bereits kurz nach Start der Veranstaltung um etwa 12 Uhr. Auf Twitter meldete die Polizei, dass sie die Teilnehmer mittels Lautsprecher erneut darauf hingewiesen werden mussten, "die Abstände einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen". Am Nachmittag wurde die Versammlung am Rathenauplatz wegen der Verstöße aufgelöst.