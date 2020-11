Ursache unklar

Stromausfälle nach Feuer in Frankfurter Umspannwerk

17.11.2020, 12:29 Uhr | dpa

Ein Schild warnt vor Hochspannung am Zaun vor einem Umspannwerk (Symbolbild): In Frankfurt hat es in einem Umspannwerk gebrannt. In mehreren Stadtteilen fiel der Strom aus. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)